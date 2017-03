Secção: Região

Encerramento da CGD de Almeida em análise

O fecho da agência de Almeida da Caixa Geral de Depósitos já foi confirmado ao presidente autarquia. Segundo António Baptista Ribeiro, a intenção foi comunicada no passado dia 1 pelo diretor central da Direção Particulares do Centro da CGD, António Joaquim de Sousa, e apanhou o autarca «completamente de surpresa».

António Baptista Ribeiro ameaça mobilizar a população

«Manifestei desde logo o meu desagrado e as minhas justificações contra esta medida», assegurou o edil, que não esconde a sua indignação pela decisão. «Mais uma vez está em causa mais um encerramento de serviços no interior do país. Qualquer dia estes territórios não terão ninguém, serão apenas uma reserva natural», critica Baptista Ribeiro. No entanto, o autarca ainda vai tentar evitar este desfecho pela via do diálogo institucional, pelo que, nesse dia, enviou um ofício ao Ministério das Finanças e ao Conselho de Administração da CGD onde explicou que «é impensável que a agência da Caixa feche na sede de concelho». Entretanto, já está segunda-feira, António Joaquim de Sousa, depois de reunir na CDG, em Lisboa, comunicou ao autarca almeidense que «a decisão estava suspensa», pelo que não sabe «se é para reconsiderar ou para manter a decisão».

Por agora, António Baptista Ribeiro diz que vai aguardar, mas tendo em conta «os graves prejuízos para a população» e, uma vez que na sede do concelho existe apenas mais uma instituição bancária, pondera posteriormente «tomar medidas e mobilizar a população, onde estarei na linha da frente», reforçando que as suas reivindicações «são legítimas, pois trata-se das necessidades da população». A par da agência da CGD em Almeida, também a do Teixoso (Covilhã) corre o risco de encerrar. Embora ainda não tenha sido feita nenhuma comunicação oficial aos autarcas locais, fonte oficial da CGD confirmou à agência Lusa que esta agência irá encerrar: «Como é do conhecimento público e consta do plano de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, previamente acordado com as autoridades europeias, está prevista a realização de um programa de restruturação da rede de agências, à semelhança da restante banca portuguesa. A agência de Teixoso será encerrada, mas os clientes serão integrados na agência da Quinta das Palmeiras, na Covilhã».