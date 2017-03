Secção: Em Foco

A Covilhã é município mais afetado por esta redução, tendo perdido 2.866 cidadãos recenseados entre 2012 e 2016. Já os próximos executivos de Pinhel e Trancoso vão perder dois elementos por causa da diminuição de eleitores

Há menos 13.946 eleitores recenseados na região

No final de 2016 havia 160.104 eleitores recenseados nos catorze concelhos do distrito da Guarda

Em quatro anos, o distrito da Guarda perdeu 8.961 eleitores, de acordo com os dados divulgados na semana passada pela Secretaria-Geral da Administração Interna – Administração Eleitoral. Já os três municípios da Cova da Beira tinham menos 4.985 cidadãos recenseados no final do ano passado. No total, a região perdeu 13.946 eleitores entre 2012 e 2016 (ver quadro).

Tal como há quatro anos, o número de recenseados voltou a diminuir em todos os concelhos da região, sendo a Covilhã o mais afetado ao perder neste período temporal 2.866 eleitores, estando inscritos 47.244 cidadãos no final do ano transato contra 50.110 em dezembro de 2012. A tendência foi menos acentuada na Guarda, onde há menos 934 eleitores comparativamente a 2012. Já Aguiar da Beira foi o município menos afetado, registando apenas uma redução de 97 eleitores neste período. Os dados mais recentes do número de pessoas recenseadas foram publicados em “Diário da República” no dia 1 de março, tendo em conta a última atualização realizada a 31 de dezembro do ano passado. Entre os concelhos mais penalizados encontram-se também o Fundão (-1.843), Seia (-1.722), Sabugal (-1.039), Gouveia (-1.034) e Trancoso (-721). Os municípios menos penalizados foram Manteigas (-236), Belmonte (-276) e Fornos de Algodres (-331).

Estas alterações vão ter efeitos nos executivos camarários de algumas autarquias, uma vez que, de acordo com a legislação em vigor, quanto menos eleitores houver menor será a composição do executivo. Atualmente, nenhuma Câmara da região tem executivos com nove elementos (presidente mais oito vereadores), critério que se aplica nos concelhos com mais de 50 mil e menos de 100 mil eleitores. Por cá predominam as edilidades com cinco eleitos (presidente e quatro vereadores), resultantes da existência de 10 mil ou menos eleitores recenseados. Já os casos de executivos com sete elementos (um presidente e seis vereadores), onde há mais de 10 mil e até 50 mil eleitores, vão baixar, passando de oito em 2012 para seis em 2016. Por força desta redução do número de eleitores os munícipes de Pinhel e Trancoso só vão poder eleger quatro vereadores (mais o presidente) nas eleições deste ano – até agora os respetivos executivo tinham sete elementos.

Esta contabilidade decorre do nº 2 do artigo 57º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, segundo a qual, «além do presidente», a câmara municipal é composta por oito vereadores nos municípios com mais de 50 mil e menos de 100 mil eleitores; seis vereadores nas autarquias com mais de 10 mil e até 50 mil eleitores e, por último, quatro vereadores nas edilidades com 10 mil ou menos eleitores. De acordo com a legislação eleitoral, o recenseamento é «permanentemente atualizado», pelo que o número de mandatos de cada órgão autárquico «será definido de acordo com os resultados do recenseamento eleitoral, publicados pelo Ministério da Administração Interna no “Diário da República” com a antecedência de 120 dias relativamente ao termo do mandato».