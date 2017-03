Secção: Atualidade

José Ferreira Gomes eleito presidente do Conselho Geral da UBI

Tempo de leitura: 1 m

O professor catedrático aposentado José Ferreira Gomes foi o escolhido para presidir ao Conselho Geral (CG) da Universidade da Beira (UBI), enquanto João Paulo Catarino, coordenador adjunto da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, foi votado vice-presidente.

A eleição realizou-se hoje na reunião que teve ainda em agenda a tomada de posse das personalidades externas que compõem o órgão, que será liderado pelo ex-secretário de Estado do Ensino Superior.

O novo presidente do CG considera que a função lhe confere uma “grande responsabilidade” e expressa o objetivo de “conhecer os problemas e as ambições da UBI, para colaborar na melhor resposta a dar”. O presidente e o vice-presidente do Conselho Geral da UBI têm de ser escolhidos obrigatoriamente entre as personalidades externas do órgão.

Deste grupo fazem parte Anselmo Crespo (subdiretor da rádio TSF), Carlos Coelho (CEO da Celtejo), João Carvalho (empresário dos setores têxtil e vinícola), Jorge Soares (diretor do programa Gulbenkian Inovar em Saúde), Paula Panarra (diretora-geral da Microsoft Portugal) e Pedro Dias (elemento da direção da Federação Portuguesa de Futebol).

Este Conselho Geral, que tem um mandato de quatro anos, irá eleger o novo reitor da Universidade da Beira Interior, num processo que decorrerá nos próximos meses.