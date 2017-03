Secção: Atualidade

Termina hoje a 14ª edição da Feira do Fumeiro

Hoje é o último dia da Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira, organizada pela AENEBEIRA - Associação Empresarial do Nordeste da Beira e pela autarquia de Trancoso. O certame abriu às 9 horas, prosseguindo (10 horas) com a atuação da Banda de Freches. Às 15 horas realiza-se o comTATo - “O dia da matança”, que se repete às 17 horas. A tarde será ainda animada pelo rancho folclórico de Trancoso (15h30) e pelo rancho folclórico de Vila Franca das Naves (16 horas). O certame encerra as portas por volta das 19 horas.

Este é um evento que tem como objetivo «promover os produtores com atividade devidamente licenciada», que é aliás «um fator diferenciador de todas as outras feiras que se realizam na região», sublinha o secretário-geral da AENEBEIRA. Este ano participaram cerca de 95 expositores de enchidos e fumados, queijos, pão, doçaria regional, vinhos, mel, azeites e ainda artesanato regional. A feira contou também com uma mostra de suínos da raça bísara, assinalando a reintrodução e exploração desta raça autóctone na região das Beiras.