Secção: Atualidade

Caminheiros da Gardunha comemoram 20 anos de existência

As comemorações do 20º aniversário dos Caminheiros da Gardunha decorrerão amanhã (10h30) no Natura Glamping, junto à casa do guarda de Alcongosta. Está programado um conjunto de palestras subordinadas ao tema “Gardunha, 20 anos depois”, tendo como oradores Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão, Álvaro Roxo Vaz e José Brito, antigos presidentes da coletividade. Também o sócio número um dos Caminheiros da Gardunha, Joaquim Neves, e o atual presidente da coletividade, David Caetano, marcarão presença na festividade. Após as palestras, a comemoração prossegue com um almoço de convívio, seguido de uma missa em honra de todos os sócios e amigos dos Caminheiros da Gardunha que já faleceram.