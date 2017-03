Secção: Atualidade

Festa da Amendoeira em Flor e dos Patrimónios Mundiais volta a Foz Côa

Tempo de leitura: 1 m

Vila Nova de Foz Côa prossegue este fim-de-semana com a 36.ª edição da Festa da Amendoeira em Flor e dos Patrimónios Mundiais. Para a tarde de hoje estão programados jogos tradicionais (14 horas), seguindo-se às 14h30 um passeio de bicicleta à descoberta dos parques locais. Também a essa hora decorrerá um festival de folclore que contará com a presença do rancho folclórico local, o rancho folclórico das lavradeiras do Vale do Sousa (Lousada), o rancho folclórico da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo (Marco de Canaveses) e o rancho folclórico de Salvador do Monte (Amarante). O dia de hoje encerra, pelas 21h30, com o concerto do artista André Sardet, na Praça do Município. Amanhã, o dia começa às 8h15 com um passeio pedestre pelos trilhos de Nossa Senhora da Veiga, com partida do Pavilhão Gimnodesportivo local. Às 9 horas decorrerá a Feira Franca e uma hora depois (10 horas) poderá assistir ao fabrico tradicional do pão.