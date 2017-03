Secção: Atualidade

Figueira de Castelo Rodrigo continua em festa

Por estes dias, Figueira de Castelo Rodrigo é a “rainha” da Amendoeira em Flor, ao promover um certame dedicado a esta beleza natural, que teve início no dia 17 de fevereiro e se prolonga até 12 de março. A Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo para assinalar esta força viva da natureza, em ambiente festivo e dinâmico, preparou um vasto cartaz onde a cultura, o desporto, a caça e a música são alguns dos ingredientes indispensáveis. O dia de hoje teve início às 8 horas com o sétimo Raid TT Amendoeiras em Flor. Mas a festa prossegue e esta noite a autarquia reservou para si o concerto do grupo musical Maxi (22 horas), seguido da atuação de Rilufe à meia-noite. Amanhã, pelas 9 horas, decorre a Festa do Almendro, em Barca D’Alva. Segue-se, às 10 horas, uma prova de cicloturismo para que fique a conhecer o que de melhor o concelho tem para lhe oferecer. A festa, no domingo, termina com a atuação do grupo “São Bernardo a Cantar”, pelas 16 horas. Terá ainda a possibilidade de saborear vários produtos locais, como os vinhos, o azeite, o mel, os doces e as compotas, no Largo Serpa Pinto.