Feira do Fumeiro continua este fim-de-semana

Foto DR

Trancoso volta a ser palco, durante este fim-de-semana, da Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira, organizada pela AENEBEIRA - Associação Empresarial do Nordeste da Beira e pela autarquia de Trancoso. A 14ª edição, que tem como palco o Pavilhão Multiusos, começou na sexta-feira passada e continua este sábado e domingo.

O evento tem como objetivo «promover os produtores com atividade devidamente licenciada», que é aliás «um fator diferenciador de todas as outras feiras que se realizam na região», sublinha o secretário-geral da AENEBEIRA. Outro requisito essencial para os expositores da feira é que sejam oriundos das regiões da Beira Interior e Serra da Estrela, Dão Lafões ou Douro.

Depois de no ano passado terem alcançado os 25 mil visitantes, este ano as expectativas da organização mantêm-se. Rogério Tenreiro acredita que «eventos deste género contribuem para um acréscimo no volume de vendas dos expositores presentes e comerciantes locais que de outra forma não acontece». Este ano participam cerca de 95 expositores de enchidos e fumados, queijos, pão, doçaria regional, vinhos, mel, azeites e ainda artesanato regional.

A feira conta também com uma mostra de suínos da raça bísara, assinalando a reintrodução e exploração desta raça autóctone na região das Beiras.