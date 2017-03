Secção: Atualidade

Cota de neve vai descer e poderá vir «um nevão que fica para a história»

Tempo de leitura: 1 m

Entre a tarde hoje e a manhã de amanhã a cota de neve deverá descer para os 700 metros, isto indica que as cidades mais altas deverão ser brindadas com alguns flocos.

A Guarda será a cidade que vai ter mais neve, o que poderá causar alguns problemas de circulação. Já na Covilhã prevê-se que a acumulação de neve aconteça a partir dos 800 / 900 metros, pelo que não deverá haver problemas de circulação na parte baixa da cidade, pois deve cair neve misturada com chuva. Os maiores constrangimentos poderão surgir a partir do Estádio Santos Pinto.

Também em Manteigas e Seia a neve deverá fazer uma visita, embora sem acumulação abaixo dos 700 metros.

As temperaturas vão voltar a subir no sábado à tarde, tal como a cota de neve. As previsões são do site “Meteocovilhã” que alerta que pode haver «uma ligeira alteração», fazendo com que a cota de neve suba ou desça,

Também Vítor Baía, autor de um blogue dedicado à meteorologia, não tem dúvidas que «vai ser um nevão que fica para a história», sobretudo acima dos 800 metros. Segundo o especialista «já neva intensamente a 1100 metros, na Serra de Montemuro e não falta precipitação no litoral acompanhada da respectiva descida de temperatura, que vai avançar para o interior nas próximas horas». Vítor Baía diz ainda que será a partir do meio-dia de hoje que vai começar a cair abaixo dos 1000 metros.