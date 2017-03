Secção: Em Foco

Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior no SISAB

A Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) marcará presença, pelo quinto ano consecutivo, no SISAB 2017 - a maior plataforma de negócios para a exportação do setor alimentar e bebidas de Portugal - que se realiza de 6 a 8 de março, em Lisboa. Um evento onde produtores nacionais de 500 empresas e 1.600 importadores de 110 país negoceiam o que de melhor Portugal produz nestes setores de excelência, como o caso do vinho. A presença neste ano será num Stand com mais quatro CVRs, num programa Estratégico de Apoio à Fileira do Vinho na Região Centro. Os produtores da Beira Interior presentes são as Adegas do Fundão, Beira Serra e Adega de Pinhel, bem como a Quinta dos Termos, Rui Roboredo Madeira Vinhos e Vinhos Almeida Garrett.

Esta é mais uma iniciativa da CVRBI que tem por objetivo a presença cada vez maior nos mercados de exportação, cimentando desta forma a aposta na internacionalização dos seus vinhos. As exportações de vinhos da Beira Interior representam mais de 20 por cento do total de venda de vinhos.