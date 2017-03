Secção: Atualidade

Dez milhões para redes PROVERE

Tempo de leitura: 2 m

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) aprovou recentemente os cinco programas PROVERE (Programas de Valorização Económica de Recursos Endógenos) para as redes das Aldeias Históricas, Aldeias do Xisto, Estâncias Termais, Áreas Classificadas (como a rede Natura) ou “Beira Baixa - Terras de Excelência”.

Até 2018 estão garantidos apoios de 10 milhões de euros, financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), para projetos inovadores que contribuam para fixar as pessoas, atrair jovens para estes territórios e desenvolver o turismo. De acordo com Ana Abrunhosa, presidente da CCDRC, em declarações ao “Expresso”, os programas PROVERE foram reformulados na região Centro à luz das novas regras do “Portugal 2020”.

No âmbito do Programa Operacional do Centro, as Aldeias Históricas passam a ter apoios de 2,5 milhões de euros até 2018 e as Aldeias do Xisto o mesmo montante. As áreas classificadas contam com 2,3 milhões de euros, o programa da Beira Baixa 800 mil euros e as estâncias termais terão reservados 1,9 milhões de euros. A responsável adiantou ainda que os apoios do PROVERE serão complementados com outros incentivos associados a avisos dedicados a empresas para projetos inseridos na mesma estratégia de valorização turística, que deverão «rondar os 10 milhões de euros».

Haverá também apoios adicionais de 84 milhões de euros dirigidos a «pequenos investimentos no território, de micro empreendedorismo na área de serviços, artesanato ou comércio, incentivando a contratação de pessoas», acrescentou Ana Abrunhosa.