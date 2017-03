Secção: Atualidade

Gouveia realiza obras no âmbito do PEDU

A Câmara Municipal de Gouveia iniciou as obras de requalificação da cidade, no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), que contempla um investimento global de 7,2 milhões de euros.

Segundo o autarca Luís Tadeu, o PEDU de Gouveia vai ser desenvolvido em duas fases e abrange, entre outras intervenções, os projetos de reabilitação do Mercado Municipal, de reconversão da antiga fábrica Bellino & Bellino e a reabilitação do espaço envolvente.

Luís Tadeu reconhece que o PEDU representa para a cidade de Gouveia «uma possibilidade muito interessante de requalificar áreas que há muito tempo eram ansiadas», como é o caso do Mercado Municipal e do complexo da antiga fábrica.

O autarca acrescenta ainda que, quando as obras de requalificação estiverem concluídas, vai ser possível "melhorar a qualidade" de vida dos habitantes de Gouveia "com a criação de postos de trabalho", uma vez que num dos pavilhões da antiga fábrica têxtil Bellino & Bellino vai ser instalada uma incubadora de empresas.