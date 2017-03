Secção: Desporto

Serranos ocupam o 9º lugar da geral depois de derrotarem o líder Portimonense a meio da semana

Golos no final empatam Sp. Covilhã e Porto B

Tempo de leitura: 2 m

Erivelto podia ter marcado antes do intervalo mas o remate saiu fraco

Sp. Covilhã e Porto B empataram a uma bola no Santos Pinto, no domingo, em jogo da 29ª jornada da IIª Liga. Mas foi preciso esperar até aos últimos minutos para ver golos.

Vindos de uma vitória sobre o líder Portimonense a meio da semana, os locais sentiram dificuldades para levar de vencida os portistas, que começaram mais ameaçadores e foram os primeiros a criar perigo. Primeiro Inácio rematou por cima e depois Igor Rodrigues negou o golo por duas vezes à equipa orientada por Folha, defendendo remates de Rui Pedro (11’) e Govea (14’). O Sp. Covilhã “acordou” depois e passou a pressionar mais e a chegar com maior facilidade à área portista. Num primeiro aviso, Soares rematou por cima, seguiu-se Medarious, servido por Harramiz, constantemente a tentar criar desequilíbrios pela direita, que falhou o alvo. Já Chaby incomodou por duas vezes, mas a defesa portista soube resolver. Antes do intervalo, Prince isolou Erivelto, mas o brasileiro não conseguiu bater Gudiño.

No segundo tempo o jogo foi mais equilibrado e logo no primeiro lance ofensivo os “leões da serra” reclamaram grande penalidade. Por sua vez, Govea rematou por cima da trave aos 62’. Estes foram os dois únicos lances de realce até aos 82’, quando o Covilhã inaugurou o marcador. Ponde, de livre fora da área, em zona frontal, rematou forte, o guardião Gudiño não segurou à primeira e Sambinha marcou de cabeça na recarga, na primeira vez em que tocou na bola. Contudo, volvidos dois minutos, os “dragões” empataram com André Pereira a finalizar da melhor maneira um lance desenhado por Galeno na direita.