Município quer desenvolver a investigação e a comercialização deste produto tradicional, numa parceria que vai envolver a Universidade de Coimbra

Seia projeta centro de investigação do queijo Serra da Estrela

Ministro da Agricultura provou o “maior queijo de ovelha de Seia”, com 68 quilos, confecionado no ano passado

A autarquia de Seia vai recorrer a fundos comunitários para criar um Centro de Investigação do Queijo Serra da Estrela, anunciou o presidente do município.«Temos as bases lançadas para a criação de um local que consiga dar resposta a toda a problemática associada à fileira do queijo, desde a produção à sua comercialização», declarou Carlos Filipe Camelo no sábado passado, na abertura da 39ª feira do queijo local. Segundo o autarca, o futuro centro permitirá «fazer investigação e trabalhar ao mesmo tempo o marketing do produto», criando «postos de trabalho qualificados e responda a uma problemática e a um vazio hoje existente». O edil adiantou ainda que o projeto também vai envolver a Universidade de Coimbra e que os próximos passos serão dados na procura dos apoios financeiros necessários à sua concretização no âmbito do “Portugal 2020”.Presente na cerimónia, o ministro da Agricultura anunciou que será publicada em breve legislação que obrigará à publicação da origem do leite e dos produtos lácteos, com o objetivo de valorizar os produtos nacionais. Luís Capoulas Santos sublinhou que o diploma entrou «no circuito de aprovação de Conselho de Ministros» e seguirá depois para promulgação pelo Presidente da República e para publicação em “Diário da República”. «Logo que o diploma seja aprovado, e depois de obtida a autorização de Bruxelas, iremos pôr em execução legislação que obriga a que o queijo, leite, iogurtes e outros produtos lácteos naturais ou transformados, mencionem obrigatoriamente a origem do produto», garantiu o governante.A medida destina-se a dar mais informação aos consumidores e também a garantir «que os produtos portugueses possam ser reconhecidos como tal em qualquer parte do mundo», justificou o ministro. Relativamente ao queijo Serra da Estrela, Capoulas Santos considerou «fundamental» que no futuro se aumente o efetivo pecuário para ter mais produção de leite: «Depois da publicação da rotulagem do leite vai haver seguramente maior seletividade no produto e maior procura daquele que é o produto nacional», estimou o ministro. Atualmente existem no concelho de Seia sete queijarias que produzem queijo certificado, e 12 que produzem produto não certificado, de acordo com os dados da autarquia. Este ano, a feira ficou novamente marcada pela confeção do “maior queijo de ovelha de Seia”. Na segunda-feira, seis queijarias do concelho usaram 400 litros de leite para produzir um queijo com cerca de 80 quilos – em 2016 foi confecionado um queijo com 68 quilos que foi provado no sábado.