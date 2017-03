Secção: Região

Cerca de 280 expositores participaram, em Pinhel, naquela que é considerada a “maior feira de inverno da Beira Interior”

56 mil pessoas passaram pela Feira das Tradições

Ministro-adjunto Eduardo Cabrita e Rui Ventura destacaram importância da cooperação transfronteiriça

A última edição da Feira das Tradições e Atividades Económicas, que terminou no domingo em Pinhel, bateu mais um recorde de visitantes ao registar a entrada de 56 mil pessoas, de acordo com dados da autarquia.

«Este número supera as nossas expectativas iniciais, bem como o número de visitantes do ano anterior, que foi de 50 mil pessoas», sublinha o autarca local Rui Ventura, que faz um balanço «muito positivo» destes três dias música, gastronomia e saberes no Centro Logístico da “cidade-falcão”. «Estamos muito satisfeitos com esta edição, pois, além de acharmos que foi a maior de sempre, também as pessoas nos disseram que foi, de facto, a maior feira de todos os tempos», refere o presidente do município, considerando que o principal objetivo do certame – a divulgação dos produtos e recursos endógenos de Pinhel, bem como do seu património – foi «plenamente alcançado». A 22ª edição da Feira das Tradições, considerada a maior feira de Inverno da Beira Interior, contou com cerca de 280 expositores num recinto coberto de aproximadamente 8 mil metros quadrados.

Entre sexta-feira e domingo, artesãos, empresas, produtores agrícolas, de fumeiro e doçaria, bem como vitivinicultores, associações e instituições locais promoveram o que de melhor se faz no concelho e na região. Além desta mostra setorial, houve ainda exposições, tasquinhas, um salão de vinhos, animação com música tradicional e concertos nas antigas instalações da Rohde. O tema desta edição da Feira das Tradições foram os brasões, pelourinhos e cruzeiros do concelho. Na abertura do certame, Rui Ventura garantiu que o município vai continuar a divulgar «o que é mais valioso no nosso concelho, até para que os mais novos conheçam este património e não se esqueçam dele quando tiverem que ir embora». No entanto, o autarca sublinhou que «esta gente e este património estão aqui todos os dias do ano para bem receber quem nos visita».

Aproveitando a presença do ministro-adjunto do primeiro-ministro, Eduardo Cabrita, que inaugurou a feira, o edil pinhelense pediu que as medidas de descentralização recentemente aprovadas pelo Governo sejam acompanhadas do respetivo pacote financeiro. «No caso de Pinhel, não tenha medo porque estamos prontos para trabalhar na educação, na saúde ou no ambiente», disse Rui Ventura, que desafiou o governante a dar também «capacidade às Câmaras para contratar médicos». Por sua vez, Eduardo Cabrita reconheceu que o interior tem hoje que ser visto como «território de oportunidades, espaço de competitividade e de captação de investimento» por estar muito próximo de um mercado com seis milhões de potenciais consumidores do outro lado da fronteira. Nesse sentido, o governante recordou a implementação do programa de valorização do interior, que inclui, entre outras medidas, IRC a 12,5 por cento para as empresas que aqui se instalem.

Já no caso da descentralização, o ministro-adjunto considerou que as autarquias estão hoje «em condições de fazer valer as sinergias da sociedade civil local na melhor utilização dos recursos e dos serviços para o bem comum». E garantiu que as novas competências delegadas nas autarquias serão acompanhadas «dos meios financeiros necessários, que vão ser descontados dos orçamentos dos respetivos ministérios».