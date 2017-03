Secção: Sociedade

Decisão foi discutida a e aprovada na última reunião de Câmara mas levantou algumas dúvidas aos vereadores socialistas

Parque Municipal com segunda fase de obras aprovada

Autarquia vai gastar mais 581 mil euros no espaço verde da cidade

Vai haver uma segunda fase de obras no parque municipal da Guarda, com uma dotação prevista de 581 mil euros, e foi aprovada por unanimidade pelo executivo camarário na quinta-feira. A oposição disse desconhecer que a intervenção tinha prevista várias fases, mas Álvaro Amaro revelou que a empreitada até «pode ter uma terceira».

Segundo o presidente da Câmara, a decisão prende-se com o facto da primeira intervenção ter sido adjudicada por 278 mil euros, um valor inferior ao inicialmente previsto (426 mil euros). «As obras só poderiam ter uma determinada dotação para que pudéssemos obter financiamento», justificou o autarca, acrescentando que agora «conseguimos o reforço de umas em detrimento de outras e pudemos reforçar essa empreitada». Contudo, Joaquim Carreira estranhou o procedimento ao lembrar que os valores em causa dizem respeito à iluminação elétrica e decorativa, «o que para nós é exatamente a mesma intervenção». Feitas as contas, o vereador socialista lamentou que a intervenção no parque possa ascender aos 700 mil euros.

O estacionamento no centro da cidade foi outra das questões abordadas nesta reunião de Câmara, com o eleito da oposição a falar nos «constrangimentos» causados por parquímetros «constantemente avariados». Na sua opinião, este é um assunto a que «este executivo não deu importância, não reorganizou e não repensou o estacionamento em toda a área central da cidade, mas também a questão dos parquímetros lhe é indiferente». Joaquim Carreira quis também saber qual a receita proveniente dos estacionamentos pagos, «mas não nos foi dado um número porque o desconhecem», afirmou. Por sua vez, Álvaro Amaro referiu que investir em novos parquímetros representa «um custo que ascende aos 4 mil euros por equipamento». A resposta não agradou ao vereador do PS, para quem «se fosse necessário comprar dez, o que não é, teria um custo próximo dos 50 mil euros. Comparando isto com a reorganização de rotundas e estátuas, dá para perceber que não faz parte das suas prioridades», criticou.

No entanto, Álvaro Amaro considerou que estes constrangimentos no estacionamento podem ser «diminuídos com o uso do parque no largo da Associação Comercial, a 70 metros do centro», embora tenha reconhecido que «é difícil encaminhar as pessoas para lá». O edil acrescentou ainda que o assunto está ser estudado, assim como «a possibilidade de instalação de parquímetros no Jardim José de Lemos e no parque da Associação Comercial». Na quinta-feira o executivo aprovou por unanimidade o apoio da autarquia ao 18º Meeting de Atletismo da Guarda e à equipa “Team Saraiva”.