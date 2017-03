Secção: Sociedade

O INTERIOR deixa-lhe algumas sugestões na Guarda, Maçainhas (Guarda), Nabainhos (Gouveia) e Covilhã

Restaurantes da região prontos para celebrar o Dia da Mulher

Está a aproximar-se o Dia da Mulher e O INTERIOR sugere alguns restaurantes da região para celebrar esta data especial.

Armazém dos Grelhados, Guarda

O restaurante Armazém dos Grelhados, localizado na Rua da Corredoura (Guarda), preparou uma noite especial para que possa comemorar o Dia Internacional da Mulher.

A noite de dia 8 começa com um cocktail de boas vindas, seguindo-se as entradas à Armazém. A ementa conta com um creme de ervilhas com bacon, bacalhau gratinado com espinafres e camarão, medalhões de porco com molho de cogumelos acompanhados com arroz de cenoura e salada. Mas não se fica por aqui, a melhor parte está reservada para o fim da noite com um doce tentação e ainda um bolo festivo, com seleção de bebidas e café. Se pensa que as surpresas já acabaram está muito enganada, a noite no Armazém dos Grelhados será animada pelo grupo Hot Rock e depois da meia-noite tem ainda a oferta de Welcome Cocktail no In&Out. O evento tem um custo de 18 euros por pessoa e as reservas devem ser feitas através do seguinte número telefónico 925 378 839 (Telma Dias) ou através do e-mail telmaenfra@hotmail.com.

Aquáriu’s, Guarda

Localizado na Avenida Salamanca, na Guarda, o restaurante Aquáriu’s preparou um programa com comida e música à mistura. A noite inicia com uma “Wine Gallery” (Porto, Martini e Moscatel), prosseguindo com um jantar que começa com camarão oriental, patê com tostinhas, azeite balsâmico e manteigas de camarão, alho e ervas. De seguida, temos os pratos de peixe (Bacalhau confitado com puré de grão e crocante de chouriça) e carne (folhado jarmelista, mix de saladas e chutney de cebola). Para terminar, uma panacota de ganache de café. A noite será animada por Ricardo Leal, com um espetáculo de música ao vivo e ainda karaoke. Tudo isto por 18 euros por pessoa. As reservas podem ser feitas através dos seguintes contactos telefónicos (966 093 115 | 271 230 157) ou a partir do e-mail geral@restaquarius.com.

Quinta de Santo António, Maçainhas (Guarda)

A Quinta de Santo António, localizada em Maçainhas (Guarda), reservou para as mulheres uma noite repleta de animação e boa comida. A festa começa às 19 horas com aperitivos sólidos e líquidos (Capuchinho de Abóbora com gelado de caramelo), prosseguindo com um prato de peixe (Bacalhau gratinado com salteado de legumes) e um prato de carne (Plumas de porco com arroz de frutos secos e compota de maça). Para terminar, a Quinta de Santo António preparou para si um buffet de doces, frutas e queijos. Haverá ainda bolo festivo e a noite será animada pela banda Zé Águas. Tudo isto fica a 18 euros por pessoa e as reservas podem ser feitas através de 967 549 757 ou geral@quintasantoantonio.net.

Quinta da Hera, Covilhã

Situada na Estrada Nacional 18 – Ribeiro Seco, a Quinta da Hera não podia deixar de a presentear com uma noite especial para comemorar o seu dia. A ementa é constituída por uma sopa rica de legumes, bacalhau gratinado, lombo de porco confit com migas de broa e buffet de sobremesas. A noite será animada pelo Mr. Viziny. Os preços variam consoante a escolha de um prato (16 euros) ou dois (20 euros), tendo em ambos os casos bebidas incluídas (vinhos da garrafeira da quinta, águas, refrigerantes e café). As reservas devem ser feitas através do número 969 796 382 / 966 866 135 ou através do e-mail comercial.quintadahera@gmail.com.

Quinta das Cegonhas, Nabainhos (Gouveia)

O restaurante Quinta das Cegonhas, em Nabainhos (Gouveia), preparou para si um programa que terá início às 19 horas de dia 8. A ementa será constituída por entradas (pão, manteiga, patês, azeitonas e melão com presunto), um prato de peixe (salmão selvagem), um prato de carne (bifinhos à 69) e um buffet de sobremesas. A noite será animada com música ambiente e haverá ainda o “bolo das mulheres valentes com cocktail a H”. Tudo isto por 13,50 euros.