Exame a grávida que perdeu bebé nas Urgências do Hospital da Guarda desapareceu

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda informou o Ministério Público que se extraviou o exame feito nas urgências à grávida que perdeu o bebé às 37 semanas de gestação por alegada falta de assistência nas Urgências do Hospital Sousa Martins.

A notícia é avançada este sábado pelo "Jornal de Notícias", segundo o qual os registos cardiotocográficos feitos à grávida se extraviaram. Os resultados deste exame, que foi feito quatro minutos depois de Cláudia Costa ter dado entrada na Urgência Pediátrica, seriam fundamentais para perceber se o bebé estava ainda vivo quando a mãe chegou à unidade de saúde e se houve negligência, já que a grávida terá esperado hora e meia pelo obstetra de serviço.

Terá desaparecido também o registo do mesmo exame a que Cláudia Costa, de 39 anos, se submetera no dia anterior. A PJ já pediu acesso às imagens de videovigilância do dia em que a grávida se deslocou às Urgências, mas ainda nada foi entregue devido a alegados problemas técnicos.

Entretanto, demitiu-se António Mendes, diretor do departamento de saúde materno-infantil do Hospital da Guarda. O pediatra terá resignado 48 horas depois de ser interrogado pelos instrutores internos que conduzem o inquérito que foi entretanto aberto pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde.