Secção: Atualidade

Expo Estrela anima Manteigas até terça-feira

Tempo de leitura: 1 m

«Bem vindos ao lugar mais espetacular da região». Foi com estas palavras que José Manuel Biscaia abriu a Expo Estrela esta manhã, em Manteigas, a 24ª edição de um certame que pretende contribuir para dinamizar a economia local e captar visitantes para o concelho.

Até terça-feira de Carnaval há 48 expositores de artesanato, comércio, indústria, serviços, gastronomia e associativismo na praça municipal. A atividade é promovida pela autarquia e aposta forte no cartaz musical com as atuações dos Quinta do Bill, que serão acompanhados pela Orquestra de Sopros da “Música Nova” (esta noite), e Capicua e Tiago Bettencourt (segunda-feira), um concerto a favor da AFACIDASE.

No domingo sobem ao palco do pavilhão do Centro Cívico a Tuna TS Porto, a Banda Boa União – Música Velha e o grupo local Funk Pop Music.

Na terça-feira de Carnaval há o tradicional desfile e uma prova de queijo Serra da Estrela. Mas durante os quatro dias do evento haverá animação no recinto da feira.