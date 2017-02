Secção: Atualidade

Feira das Tradições arranca hoje

Tempo de leitura: 1 m

Brasões, pelourinhos e cruzeiros são o tema da 22ª edição da Feira das Tradições e Atividades Económicas de Pinhel, que começa amanhã no Centro Logístico da “cidade-falcão”.

Até domingo, cerca de 280 expositores de artesanato, atividades económicas, produtos, serviços, associações e instituições vão promover, numa área coberta de 8.000 metros quadrados, o que de melhor se faz no concelho e na região. Além desta mostra setorial, os visitantes têm à sua espera nas antigas instalações da fábrica Rohde exposições, tasquinhas, um salão de vinhos, animação com música tradicional e concertos. O presidente do município Rui Ventura acredita que a edição deste ano da Feira das Tradições, que considera o «maior certame de inverno da Beira Interior», vai atrair «cerca de 50 mil pessoas», tal como aconteceu em 2016.

O evento abre portas às 17 horas, estando a inauguração agendada para as 18h30 com uma cerimónia em que marcará presença o Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita. À noite, Anselmo Ralph sobe ao palco montado no Centro Logístico. O cartaz musical inclui ainda concertos com Sangue Ibérico e Santamaria (sábado) e Aurea (domingo). Como habitualmente, no último dia do certame haverá ainda uma festa da música tradicional e um baile de Carnaval.