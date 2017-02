Secção: Atualidade

Queijo é rei em Celorico

Em Celorico da Beira, a Feira do Queijo regressa hoje com animação de rua e o tradicional desfile de Carnaval, organizado pela comunidade educativa local. Ainda hohe vai ser também inaugurada a exposição “Leite, Cardo e mãos frias” no Centro Cultural e à tarde atua a cantora Rebeca no palco montado no recinto da feira, no mercado municipal. Já à noite haverá um espetáculo de revista à portuguesa no Centro Cultural com “Tu Queres é Revista”, interpretado por um elenco onde são cabeças-de-cartaz Tozé Martinho e Carla Janeiro.

No sábado realiza-se um passeio todo-o-terreno durante a manhã, bem como um seminário dirigido aos agricultores locais sobre a temática da segurança na agricultura. Durante a tarde decorre um festival de tunas académicas e à noite vai atuar Augusto Canário e Amigos. No domingo, último dia da feira, há uma caminhada denominada “Rota do Queijo”, um desfile de Carnaval na principal avenida da vila e um festival de folclore no mercado municipal.