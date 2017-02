Secção: Atualidade

Portugal é o segundo país da UE com mais emigrantes



Em 2015 saíram de Portugal mais de 110 mil cidadãos – número que só encontra paralelo com tendências dos anos 1960 e 1970. Estes números coincidem também com os de 2014 e de acordo com o último relatório do Observatório da Emigração, havia 2,3 milhões de portugueses a morar fora do país em 2015, conta o “Público” esta sexta-feira.

Este número deixa Portugal como o segundo país europeu com maior taxa de emigrantes em proporção com a população residente: 22 por cento. Em primeiro lugar, aparece Malta, com 24,3 por cento; e em terceiro lugar surge a Croácia, com 20,6 por cento.

Maria Filomena Mendes, presidente da Associação Portuguesa de Demografia, em declarações ao matutino defende que o número de portugueses a morar fora do país não está relacionado com a crise ou o pós-crise. «Resulta do nosso passado, da nossa história demográfica», diz. «Mesmo quando a emigração baixou, os portugueses nunca deixaram de emigrar.»

Segundo o mesmo relatório, os jovens portugueses continuam a ser os que mais têm emigrado nos últimos anos – Portugal continua a ter uma das mais altas percentagens de desemprego entre os mais novos. Estes têm viajado principalmente para países europeus. «A percentagem de portugueses (residentes no estrangeiro) a viver na Europa passou de 53 por cento em 1990 para 62 por cento em 2015, de acordo com estimativas da ONU», lê-se no relatório.