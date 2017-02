Secção: Desporto

Futebol distrital

Sp. Sabugal cimenta liderança antes de teste em Aguiar da Beira

A Desportiva de Fornos de Algodres marcou passo no domingo e foi ultrapassada pelo Sp. Mêda, enquanto o Sp. Sabugal (na foto) cimentou a liderança ao derrotar em o Trancoso (5º) por 2-0.

Após 18 jornadas, os raianos somam 39 pontos, mais dois que os medenses (2ºs) – que aplicaram “chapa 6” na receção ao Manteigas (10º) – e mais quatro que os fornenses (3ºs). O ex-líder do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda empatou 1-1 em casa com o Vilanovenses (7º) e pode ter comprometido as suas aspirações na prova. No entanto, Mêda e Fornos continuam com um jogo em atraso. Nos restantes jogos, o Figueirense (8º) recebeu e venceu 1-0 o Vilar Formoso (13º e último classificado) e o São Romão (6º) teve dificuldades para derrotar em casa o Vila Cortês do Mondego (11º) por 3-2. Já o Soito (9º) foi a única equipa a ganhar fora ao ganhar 4-2 no campo do Estrela Almeida (12º). Nesta jornada folgou o Aguiar da Beira (4º). A oito jornadas do fim do campeonato a luta continua animada na frente, mas também no fundo da tabela, onde apenas quatro pontos separam o lanterna vermelha Vilar Formoso do Manteigas (10º). Pelo meio há ainda o Vila Cortês e o Estrela Almeida.

No domingo joga-se a 19ª jornada e há um encontro que pode voltar a baralhar tudo nos lugares do topo. É que o Sp. Sabugal desloca-se a Aguiar da Beira e os seus perseguidores têm partidas mais fáceis: o Sp. Mêda joga em Vilar Formoso e o Fornos em Vila Cortês do Mondego. Trancoso-Figueirense, Manteigas-São Romão e Vilanovenses-Estrela Almeida são as restantes partidas agendadas numa tarde em que folgará o Soito. O campeonato da IIª Divisão, liderado confortavelmente pelo Vila Franca das Naves, regressa no fim-de-semana para a 13ª jornada com os jogos Freixo de Numão-Celoricense, ADC Castelos-Paços da Serra, Guarda Unida-Foz Côa e Pala-Vila Franca Naves. Será a vez do Casal Cinza folgar.