Serranos adiantaram-se no marcador e desperdiçaram boa oportunidade para ganhar partida aos 85’

Sp. Covilhã empata na Madeira

Boa exibição de Filipe Chaby foi coroada com um golo

O Sp. Covilhã empatou 1-1 na Madeira com o União e ocupa a 11ª posição da IIª Liga antes de receber o líder Portimonense para acertar calendário, o que aconteceu ontem após o fecho desta edição.

As equipas estiveram desinspiradas nos primeiros 25 minutos desta partida da 28ª jornada e coube a Filipe Chaby “acordar” as hostes com um livre irrepreensível aos 25’, que colocou os serranos em vantagem. A partir daí, o jogo ganhou vivacidade e volvidos oito minutos, após um livre cobrado por Rúben Lima, Tiago Ferreira fez a bola sair ao lado da baliza de Igor Rodrigues. Na área do União era Erivelto que dava nas vistas com um forte remate travado pela barra da baliza de Nilson aos 36’. Contudo, os insulares marcaram aos 38’, quando Rodrigo Henrique aproveitou da melhor maneira um corte defeituoso de Diarra para empatar. Os locais podiam ter aumentado a vantagem antes do intervalo, mas Tiago Ferreira rematou de cabeça junto ao poste, após centro de Tiago Moreira.

No segundo tempo, o jogo continuou com intensidade, mas perdeu qualidade devido à pouca inspiração dos atletas e ao equilíbrio patenteado, já que os técnicos não quiseram arriscar para virar o resultado a seu favor. Contudo, o Sp. Covilhã foi a equipa que esteve mais perto de conseguir aos 85’, com Filipe Chaby a solicitar Pintassilgo que, em boa posição, rematou ao lado da baliza.