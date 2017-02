Secção: Cultura

Teatro

José Neves no TMG com “Força Humana”

José Neves regressa à Guarda esta noite com a peça “Força Humana”, um projeto desenvolvido com António Fonseca a partir de “Os Lusíadas”, de Luiz de Camões.

Em cena no TMG (21h30), o espetáculo parte da experiência sentida na Capital Europeia da Cultura, através da leitura de “Os Lusíadas”, pelo ator António Fonseca, que decorou os 8.816 versos do poema épico e decidiu levar ao palco esta experiência com o guardense José Neves, ator do Teatro Nacional D. Maria II. Assim nasceu “Força Humana”, resultado «da urgência da poesia e do desejo de ser que é próprio do teatro», refere a produção. É a partir dos versos de Camões que se insinuam as realidades do Portugal e do mundo contemporâneo, como as migrações, os refugiados e a fragmentada União Europeia. «Este é um espetáculo que parte do desejo de encontrar, na vastidão do poema épico, as pistas de decifração do Portugal contemporâneo. Ler-lhe nas linhas e nas rimas, o fado que transportamos e os riscos que aceitamos correr», acrescenta o texto de apresentação da peça que tem música de Paulo Furtado. A dramaturgia, direção e interpretação são de António Fonseca e José Neves, numa coprodução com Teatro Nacional D. Maria II, Centro Cultural Vila Flor, Centro de Artes - Ovar e CAL - Centro de Artes de Lisboa.