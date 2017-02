Secção: Política

PSD

Álvaro Amaro ameaça excluir militantes da lista à Câmara

Tempo de leitura: 2 m

Álvaro Amaro formalizou na semana passada a sua recandidatura à Câmara da Guarda junto da concelhia local do PSD. A reunião do plenário realizada no dia 15 foi pacífica, o que surpreendeu foi a postura do autarca, ao ponto de deixar muitos militantes em estado de choque.

Tudo começou com uma intervenção de Júlio Santos, que sugeriu ao candidato a inclusão de militantes da secção guardense nas listas à Câmara e à Assembleia Municipal. O atrevimento não agradou a Álvaro Amaro, que, segundo um dos sociais-democratas presentes, que pediu anonimato, terá afirmado alto e bom som que «só ele, e unicamente ele, fará a lista à Câmara e convidará quem quiser, seja ou não da concelhia, enquanto para a Assembleia Municipal avisou que também não vai abdicar de indicar os nomes para os 50 lugares da lista». Outro militante, que também pediu para não ser identificado, estranhou a exaltação do autarca, «até porque é normal haver militantes da concelhia nas listas e de preferência em lugares elegíveis».

E pior ficou quando ouviu o recandidato exigir a mobilização geral dos sociais-democratas no próximo Verão. «Álvaro Amaro deixou bem claro que quem tem férias programadas para essa altura vai ter que as desmarcar porque quer ver-nos a todos nas ações da pré-campanha e na campanha e ai de quem falte», conta a mesma fonte. Mas Álvaro Amaro também quis ser conciliador e disse esperar contar com o apoio de todos os militantes, inclusive dos ex-dirigentes e militantes que estiveram contra ele nas autárquicas de 2013 ao integrarem a candidatura independente de Virgílio Bento – que não chegou a ir a votos por irregularidades procedimentais. A indireta era para Manuel Rodrigues, antigo líder da concelhia e nome preterido em 2013 pelo partido para concorrer à Câmara da Guarda. «Se houve militantes que não foram expulsos nessa altura por terem seguido um rumo diferente do nosso, então é chegada a hora de apelar para que quem se afastou regresse», declarou Álvaro Amaro, cujo nome já foi formalmente proposto pela concelhia guardense à Distrital como candidato à Câmara da cidade mais alta.