Secção: Atualidade

Aluno da UBI a um passo de estagiar na NASA

Tempo de leitura: 2 m

O jovem investigador Eduardo Farias Antunes, aluno de doutoramento em Engenharia Aeronáutica na Universidade da Beira Interior (UBI), ficou em primeiro lugar no concurso nacional de estágios na NASA.

O programa da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), denominado “Bolsas de Investigação para Estágios na NASA”, contou com a participação de 25 candidatos, tendo sido selecionados seis, cujos nomes vão agora ser propostos à agência espacial norte-americana. A decisão final quanto à escolha de quem ocupará as vagas caberá sempre, e em última instância, à NASA, de acordo com informação da UBI.

Eduardo Antunes, que também é licenciado e mestre em Engenharia Aeronáutica pela UBI, é o melhor classificado da lista de escolhidos e está, assim, a um passo de estagiar numa das mais prestigiadas instituições mundiais. Ficará integrado durante seis meses, a partir de junho deste ano, no NASA – Ames Research Center, em Silicon Valley, na Califórnia, uma estrutura onde encontrará condições de investigação de ponta.

Investigador da unidade de I&D sediada na UBI AeroG – AeroG-Aeronautics and Astronautics Research Center, associada do LAETA – Laboratório Associado em Energia, Transportes e Aeronáutica, Eduardo Antunes está a estudar, no curso de Doutoramento, aproximações numéricas para modelação de injeção de combustível em condições transcríticas e supercríticas. Tem orientação dos docentes da UBI Jorge Barata e André Silva.

O estágio de curta duração na NASA de que poderá beneficiar surge ao abrigo de um protocolo celebrado, em março de 2016, entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a FCT e a NASA. O objetivo do programa é proporcionar estágios a estudantes portugueses, com currículo (habilitações) e trabalho académico com especial enfoque na área espacial, oriundos das áreas das Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática.