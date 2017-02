Secção: Atualidade

João Queiroz homenageado pelo Rotary Club da Guarda

João Queiroz (Foto O INTERIOR)

O Rotary Club da Guarda homenageou, hoje, João Queiroz, antigo reitor da UBI e atual diretor-geral do Ensino Superior.

A cerimónia teve lugar no Hotel Vanguarda durante um almoço no âmbito da “Homenagem ao Profissional”, promovida anualmente por aquele organismo, e contou com cerca de 70 pessoas. Licenciado em Bioquímica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, mestre em Biotecnologia pelo Instituto Superior Técnico e doutorado em Química pela UBI, João Queiroz foi ainda fundador e primeiro presidente da Faculdade de Ciências da Saúde daquela universidade, tendo sido reitor entre 2009 e 2013. Natural de Vale da Mula (Almeida), foi o primeiro ex-reitor a assumir o cargo de diretor-geral do Ensino Superior desde o 25 de abril.