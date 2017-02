Secção: Atualidade

Docente da ESTG conquista prémio de melhor apresentação oral no Japão

A docente Natália Gomes, da Unidade Técnico Científica de Informática da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) da Guarda, ganhou o prémio de melhor apresentação oral, no painel "Knowledge Engineering and Learning", na 5th Internacional Conference on Information and Education Technology, que decorreu em Tokyo (Japão) entre os dias 10 e 12 de janeiro.

O artigo apresentado com o título "Up in the Clouds: where to find enhanced learning" aborda as potencialidades que a Cloud tem no processo ensino-aprendizagem possibilitando o desenvolvimento de novos modelos de aprendizagem mediados pelas tecnologias.