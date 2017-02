Secção: Atualidade

Galo já está na Praça Velha à aguardar "julgamento"

Tempo de leitura: 1 m

O programa de Carnaval “Guarda Folia” foi apresentado na segunda-feira e terá como ponto alto, na tarde de dia 26, o tradicional “Julgamento do Galo” e um desfile onde vão participar 29 freguesias do concelho.

Os participantes habilitam-se a ganhar um prémio de mil, 500 e 250 euros para os primeiros três classificados. Este ano o galo chegou mais cedo à Praça Velha, onde vai ficar até à hora do julgamento. O primeiro dia do programa de Carnaval vai ser dedicado às escolas, com um desfile onde participarão cerca de 1.600 crianças.

Já os artesãos foram desafiados a participar com galos feito pelos próprios na exposição “Gal’Art”, que ficará patente até ao final de março no Espaço da Terra. De regresso estão também as Tabernas do Entrudo, no pátio do Museu da Guarda, com a participação de oito associações.

Entre os dias 24 e 28, 36 restaurantes do concelho compõem o “Roteiro da Vaca Jarmelista”, com ementas exclusivas, numa iniciativa realizada com a AcriGuarda.