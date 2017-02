Secção: Atualidade

Agente da PSP cai em buraco profundo

Um Chefe da Esquadra de Investigação Criminal caiu, por volta das 12 horas, num poço com cerca de seis metros de profundidade e que possuía dois metros de altura de água, no Parque da Saúde da Guarda. O elemento da PSP estava a recolher vestígios devido a uma ocorrência de roubo que sucedeu naquela zona, durante a madrugada. Após a queda, o agente conseguiu, através do rádio policial, entrar em contacto com a Central Rádio da PSP. De imediato, foram acionados os meios policiais, tendo sido também solicitada a colaboração dos Bombeiros. «O Chefe conseguiu sair pelo seu próprio pé com ajuda de uma escada, tendo dado entrada no Hospital, desta urbe, com sinais de hipotermia, no entanto já teve alta e encontra-se bem de saúde», adiantou o Comando Distrital da PSP da Guarda.

(Notícia atualizada às 16h54)