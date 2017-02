Secção: Desporto

Futebol distrital

Sp. Sabugal assume liderança na Iª Divisão

Tempo de leitura: 2 m

Um golo de Fábio Rebelo garantiu, no domingo, a vitória do Sp. Sabugal em Vilar Formoso (13º e último classificado) e a subida ao primeiro lugar do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda em troca com o Fornos de Algodres, que tem um jogo a menos.

Os fornenses protagonizaram, de resto, a grande surpresa da 17ª jornada do campeonato ao perderem 4-1 no Soito (9º). Graças a este resultado, o vizinho Sabugal leva dois pontos de avanço sobre a equipa orientada por António Alves. Também o Sp. Mêda, terceiro classificado, venceu fora, por 2-0, no campo do Vila Cortês do Mondego (11º), enquanto o Aguiar da Beira (4º) ganhou 2-0 na receção ao Trancoso (5º). Fornos, Mêda e Aguiar da Beira têm os mesmos 34 pontos, mas as duas primeiras equipas contam um jogo em atraso. Já o Trancoso está a nove pontos deste trio. No domingo a partida que opunha o Manteigas (10º) ao Figueirense (8º) foi adiada devido ao mau tempo e o encontro Vilanovenses (7º)-São Romão (6º) terminou empatado a uma bola. Nesta jornada folgou o Estrela de Almeida (12º).

No domingo o Sp. Sabugal tem um teste difícil em casa frente ao Trancoso, enquanto o Fornos de Algodres recebe o Vilanovenses e o Sp. Mêda também joga no seu campo com o Manteigas. Os restantes encontros da 18ª jornada são o Figueirense-Vilar Formoso, São Romão-Vila Cortês Mondego e Estrela Almeida-Soito, sendo a vez do Aguiar da Beira folgar. Na IIª Divisão, o Vila Franca das Naves segue tranquilo na frente do campeonato e no domingo somou mais uma vitória, a nona em doze jornadas. Aconteceu no seu estádio frente ao Guarda Unida Desportiva (5º) por 2-1. No segundo lugar permanece o Foz Côa, que empatou a zero no dérbi do concelho com o Freixo de Numão (6º) e está agora a seis pontos do primeiro. O Celoricense é terceiro classificado e no domingo derrotou o ADC Castelos, de Pinhel (9º e último) por 5-0. Por sua vez, o Paços da Serra (4º) empatou 3-3 em casa com o Casal Cinza (7º), tendo folgado o Pala (8º). Na 13ª jornada, agendada para dia 26, vão jogar-se as partidas Freixo de Numão-Celoricense, ADC Castelos-Paços da Serra, Guarda Unida-Foz Côa e Pala-Vila Franca Naves. O Casal de Cinza folga.