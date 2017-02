Secção: Desporto

IIª Liga

Sp. Covilhã-Portimonense adiado para dia 22

Tempo de leitura: 1 m

A acumulação de neve no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, no sábado ditou o adiamento para dia 22 (15 horas) do jogo entre o Sp. Covilhã e o Portimonense da 26ª jornada da IIª Liga.

A decisão foi tomada pelo árbitro da partida, Carlos Macedo (Associação de Futebol de Braga), por considerar não estarem reunidas as condições para a realização do encontro. Tudo porque o forte nevão que caiu na sexta-feira e durante a madrugada de sábado na Covilhã deixou o campo, localizado na zona alta da cidade, coberto de neve. Tanto Vítor Oliveira, treinador dos algarvios que lideram o campeonato, como Filipe Gouveia, técnico dos serranos, consideraram que não havia condições para se disputar a partida. Contudo, o treinador covilhanense recordou que os “leões da serra” são a equipa com mais jogos em Portugal e que o ideal teria sido jogar no sábado. «Isto altera-nos o ciclo semanal. Ainda por cima, temos jogo na quarta-feira [ontem, após o fecho desta edição] em Coimbra e no domingo na Madeira. O ideal era jogar hoje, mas não havia condições», declarou aos jornalistas.