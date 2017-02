Secção: Região

Organizada pelo município, a segunda edição da Feira das Tecnologias para a Energia vai decorrer de 25 a 28 de maio no pavilhão municipal

Sabugal aumenta espaço da Enertech

A Enertech recebeu no ano passado 3 mil visitantes

Mais espaço, mais expositores e as últimas novidades do setor das energias renováveis e naturais, será assim a segunda edição da Enertech – Feira das Tecnologias para a Energia. O certame é organizado pelo município do Sabugal e vai decorrer de 25 a 28 de maio.

Durante quatro dias serão divulgados equipamentos e sistemas de energias naturais por empresas locais, nacionais e estrangeiras, tendo os promotores contactado as embaixadas de Espanha, França, Áustria, Dinamarca, Brasil e China para que algumas das suas empresas possam participar. «São países onde este setor está muito desenvolvido, pelo que contamos que possam partilhar algumas das suas experiências connosco», justificou Vítor Proença na sessão de apresentação do certame, na passada quarta-feira. O vereador da autarquia adiantou que já houve «“feedback” da Dinamarca» e que a Enertech contará «de certeza» com empresas espanholas. De resto, a organização espera contar com a participação da Nissan, líder mundial de carros elétricos. Este ano o evento terá dias temáticos dedicados aos profissionais (dia 26), ao conhecimento e inovação (dia 27) e à família (dia 28).

A Enertech contará ainda com sessões de demonstração de equipamentos, conferências sobre eficiência energética e inovação e será complementada com uma feira de artesanato e uma área de divulgação das empresas locais, denominada “Made in Sabugal”. «A primeira edição foi um sucesso. Tivemos três mil visitantes, um número que excedeu e muito as nossas expetativas, e os expositores fizeram alguns negócios. Por isso, em 2017 queremos ser um pouco mais arrojados, disponibilizando mais espaço e atividades para chegar aos 10 mil visitantes», declarou Vítor Proença. A feira vai decorrer no pavilhão municipal e envolvente numa área coberta de 2.200 metros quadrados.

As inscrições já estão a decorrer no site www.enertech.cm-sabugal.pt e o objetivo da organização, que envolve ainda os Politécnicos da Guarda e Castelo Branco, a UBI, a ENERAREA, a ADES e o Fórum Florestal, é alcançar a centena de expositores – em 2016 foram 54.