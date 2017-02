Secção: Editorial

Editorial

Manteigas

O concelho de Manteigas é o mais pequeno da região e o que tem menos população, mas a sua natureza e vida ambiental têm uma dimensão extraordinária que faz deste concelho, “encravado” entre as íngremes encostas dos montes mais verdes e bonitos de Portugal, um mundo único. Um mundo sustentado no vale glaciar, onde a natureza tem uma intensidade impressionista, trespassada pelas águas puras e cristalinas do Rio Zêzere, das levadas e dos riachos que correm todo o ano por entre rebanhos e pastagens verdejantes, singulares e perfumadas. Manteigas é o concelho dos percursos pedestres e dos caminhos tradicionais dos pastores que permitem descobrir costumes e tradições ancestrais e acedes a sensações irrepetíveis.

A vila de Manteigas conquistou o epíteto de “Coração da Serra da Estrela” não apenas pela sua localização geográfica, no “coração” da Serra, mas também pela vitalidade ambiental e beleza única.

Nesta vila, que olha com saudade para os tempos de glória da indústria têxtil, onde industriais de estirpe superior aproveitaram a força motriz da água para produzir e desenvolver um concelho isolado, há uma nova dimensão social e económica a crescer. Há um novo tempo que chega, devagar, mas com a ambição de ser referência nacional. O turismo, que há muito serve de panaceia a tantos concelhos e aqui é uma realidade, vai ter novas alavancas que irão assegurar um novo futuro a Manteigas. Como antes, também agora homens empenhados e empreendedores deixam impregnada a sua marca numa nova abordagem estratégica de desenvolvimento sustentável que vai dar uma outra dimensão à dimensão turística do “Coração da Serra da Estrela”. Ali, onde o Parque Natural da Serra da Estrela ou o Centro Interpretativo do Vale Glaciar permitem que a “pegada” ecológica conviva com a lã e o burel, com a gastronomia, com a água e a flora, e com a vontade dos homens. José Biscaia, João Clara, João Tomás e tantos outros que vivem intensamente este concelho e por ele trabalham enquanto têm o privilégio de ser os atores de um novo tempo, iluminando o presente com os seus projetos e ideias, criando trabalho e riqueza, acreditando no futuro.

A vila prepara-se para abrir o Hotel Fábrica, «num encontro com a Natureza e os costumes da Serra da Estrela», de quatro estrelas, e abrir um hotel de cinco estrelas, na antiga Pousada de São Lourenço, «com as melhores vistas de Portugal». No próximo ano deverá abrir outro hotel de quatro estrelas com a chancela Vila Galé, cujo prestígio e rede serão determinantes para a afirmação definitiva de Manteigas como destino de qualidade – uma âncora definitiva e uma alavanca poderosíssima para o turismo do concelho. Em Manteigas, vai haver mais 150 quartos de uma hotelaria superior que permitirão a milhares de pessoas disfrutar do melhor que a Serra tem, 365 dias por ano: a Natureza!