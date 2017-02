Secção: Atualidade

Noite do Dia dos Namorados celebrada no La Vie

Tempo de leitura: 1 m

A noite do Dia dos Namorados não ficou esquecida e é na Praça de Restauração do La Vie que os casais poderão experienciar um jantar muito especial, com música ao vivo, ao som dos "Blue Velvet". Para além disso, até esta quinta-feira, os seguidores da página de Facebook do La Vie Guarda poderão participar na campanha “Tenho dois amores: Tu e a Guarda”. Numa aplicação criada para este passatempo, cada utilizador da rede social poderá submeter uma fotografia apaixonada que contemple um elemento romântico (imagem do casal ou símbolo) e um elemento da cidade da Guarda (paisagem ou símbolo). As 10 fotografias mais votadas garantirão aos seus autores um prémio em vales de compras, no valor de 50 euros. O participante com a foto mais votada receberá ainda um fim-de-semana romântico, num dos Hotéis do Grupo NAU Hotels & Resorts, com duas noites para duas pessoas e pequeno-almoço incluído.