Secção: Atualidade

Passos Coelho diz que Governo «não descentralizou uma competência»

Tempo de leitura: 1 m

Pedro Passos Coelho considerou hoje que o Governo socialista, desde que está no exercício de funções, ainda não descentralizou «uma competência» para os municípios e não apresentou um único projeto nessa matéria.

«Já fizeram muita coisa mas ainda não apresentaram sequer um projeto. Têm andado em discussão com a Associação Nacional de Municípios e, portanto, fizeram uns quantos anteprojetos a mostrar as intenções que tinham, e a Associação Nacional de Municípios (…) já disse que é muito importante avançar com a descentralização, que será realmente criminoso perder esta oportunidade para efetivamente se fazer descentralização», afirmou o presidente do PSD na Guarda.

Para o líder social-democrata, «tudo aquilo que foi discutido com o Governo não passou das intenções gerais e de superficialidade». Passos Coelho presidiu à sessão de encerramento do “Congresso da Coesão Territorial - O futuro dos territórios”, organizado pela JSD, tendo referido os casos da descentralização e da recapitalização da CGD como dois exemplos da «inatividade» do Governo.