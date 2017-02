Secção: Atualidade

Índice de volume de negócios desacelarou em dezembro

Tempo de leitura: 1 m

O Índice de Volume de negócios na indústria registou uma subida homóloga de 5 por cento em dezembro, a indicar uma desaceleração face aos 7,1 por cento de novembro, segundo relatório hoje publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O índice de vendas com destino ao mercado nacional cresceu 3,9 por cento, também abaixo dos 5,6 por cento de novembro, enquanto o índice relativo ao mercado externo teve uma subida homóloga de 6,5 por cento, abaixo dos 9,1 por cento registados no mês anterior. Já as vendas na indústria cresceram 2,8 por cento no último trimestre, contra uma redução de 0,8 por cento entre julho e setembro. Para o conjunto do ano, a variação média foi de - 0,9 por cento, o que compara com uma subida de 1 por cento em 2015.