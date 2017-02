Secção: Última

Guarda

Adelaide Campos dirige Urgências

Tempo de leitura: 1 m

Adelaide Campos é a nova diretora do serviço de Urgências do Hospital Sousa Martins.

A médica aceitou o convite da direção clínica da atual administração da ULS e regressa a um cargo que já ocupou no passado, substituindo agora Adriano Cardoso que tinha colocado o lugar à disposição em novembro passado. Em 2009, a cirurgiã esteve envolvida numa polémica por ter recebido indevidamente horas extraordinárias a mais quando acumulava as funções de diretora clínica. Em janeiro desse ano, a Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS) alertou mesmo a unidade hospitalar guardense de que Adelaide Campos só poderia auferir em horas extraordinárias até um terço do ordenado de um vogal do Conselho de Administração.