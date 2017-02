Secção: Desporto

Serranos marcaram no final do primeiro tempo e seguraram vantagem preciosa frente ao Sp. Braga B até ao último minuto da partida

Sp. Covilhã surpreende Braga B

Tempo de leitura: 2 m

Equipa de Filipe Gouveia não perde há três jornadas

O Sp. Covilhã obteve uma vitória preciosa em casa do Sp. Braga B no sábado e confirmou o bom momento da equipa orientada por Filipe Gouveia na IIª Liga. Com este resultado, os serranos igualaram os minhotos – que se queixaram de um golo não validado pelo árbitro – na classificação, ambos com 34 pontos.

Neste jogo da 25ª jornada a muita chuva que caiu antes e durante quase toda a partida condicionou muito a qualidade do futebol praticado, com o encontro a dividir-se muito a meio-campo e com poucas oportunidades de golo para os dois lados. A melhor ocasião da primeira parte pertenceu ao Braga B, com Ogana aos 35’, após excelente trabalho individual, a fazer o remate rasar o poste esquerdo da baliza de Igor Rodrigues. O Covilhã respondeu com o golo aos 43’. Após um centro de Chaby, Mike tocou de cabeça e Erivelto, no coração da pequena área, desviou para inaugurar o marcador de forma subtil. Regressado ao clube em janeiro, o avançado brasileiro já marcou três golos nos três jogos disputados com os serranos.

A segunda parte abriu com um golo anulado aos locais, por fora-de-jogo de Ogana (49’), mas a equipa da casa queria chegar ao empate e, pouco depois, esteve perto de o conseguir aos 53’. Canto da direita, primeiro desvio de Inácio e, ao segundo poste, Bruno Wilson enviou a bola à barra. Os minhotos instalaram-se então no meio-campo adversário, mas, com exceção do lance polémico, não conseguiu criar grande perigo para a defesa serrana. Aos 81’ minutos, surgiu o lance polémico da partida com os bracarenses a reclamarem golo após um lance muito confuso em cima da linha de baliza, mas o árbitro assim não o considerou.