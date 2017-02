Secção: Cultura

Jethro Tull no Gouveia Art Rock

Grupo de Ian Anderson atua no Teatro-Cine a 7 de maio

Tempo de leitura: 2 m

Os icónicos Jethro Tull são os cabeças-de-cartaz do regressado Gouveia Art Rock, o único festival português dedicado ao rock progressivo e que vai decorrer na “cidade-jardim” de 6 a 7 de maio.

O grupo britânico formado por Ian Anderson em 1967 está a celebrar 50 anos de carreira com uma digressão e vai atuar no Teatro-Cine no último dia do festival, naquele que será o único concerto da banda em Portugal. Os Jethro Tull marcaram a década de 1970 com as suas músicas concetuais e excêntricas, letras rebuscadas e a inconfundível flauta de Ian Anderson, que até chegava a cantar através daquele instrumento. “This Was”, o álbum de estreia, foi editado em 1968, seguiram-se “Stand Up” (1969), “Benefit” (1970), “Aqualung” (1971) e “Thick As A Brick” (1972), um disco composto essencialmente por uma longa canção, feita de sons surreais e comentários sociais, são os trabalhos que ajudaram a construir o mito Jethro Tull, cujo ocaso aconteceu no final da década de 70. Temas como “Living In The Past”, “Sweet Dream”, “The Witch’s Promise”, “Nothing Is Easy”, “Sossity, You’re A Woman”, “Cross-Eyed Mary”, “Locomotive Breath”, “Hymn 43” e “Bungle In The Jungle” ainda hoje são considerados hinos do rock progressivo.

A programação do Gouveia Art Rock, organizado pela autarquia, ficará concluída brevemente e só depois da apresentação do cartaz definitivo será possível adquirir bilhetes, adianta o município. Criado em 2003, o festival não se realizou no ano passado, sendo atualmente uma das referências mundiais da música progressiva. Pelo palco do Teatro-Cine já passaram nomes como Peter Hammill, Robert Fripp, Magma, Amon Düül II, Richard Sinclair, Guy Pratt, Musica Nuda, Univers Zero, Arena, Present, Lars Hollmer ou Miriodor.