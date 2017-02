Secção: 50 Maiores Empresas

Celtejo volta a ser a maior empresa do distrito de Castelo Branco

No distrito de Castelo Branco também houve mudanças no topo do ranking das 50 maiores empresas, com a Celtejo a reassumir o primeiro lugar perdido em 2014 para a Danone.

Em 2015, a celulose do grupo Altri faturou 140,7 milhões de euros, mais 22,36 por cento que no ano anterior, enquanto a Danone apenas cresceu 1,11 por cento para os 130,8 milhões de euros. O pódio fecha com a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, com uma faturação de 65,1 milhões de euros, -1,9 por cento relativamente a 2014. Por sua vez, a Frulact, sediada no Tortosendo, quase duplicou as suas vendas para 55,8 milhões de euros (95,9 por cento), feitas maioritariamente para o mercado externo e com isso passou da 12ª posição no ano anterior para a quarta do ranking de 2015. O “top 5” fecha com o Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB), que protagonizou uma das descidas mais significativas fruto de uma quebra de 18,8 por cento da faturação para os 41,3 milhões de euros.

Outro desempenho menos positivo teve a Beralt Tim and Wolfram, concessionária das minas da Panasqueira, cujo volume de negócios baixou 42,2 por cento para 12,8 milhões de euros e ocupa agora a 22ª posição. Inversamente, a empresa que mais se destacou foi a Enforcesco, da Covilhã, que era a 14ª maior empresa do distrito ao registar um aumento de faturação de 143,8 por cento para 22,6 milhões de euros. Também o Data Center da PT mais do que duplicou a sua faturação relativamente a 2014 para 9,4 milhões de euros e ocupava a 34ª posição da lista. No entanto, a foi a empresa que registou o maior crescimento do volume de negócios com 169,6 por cento, para 7 milhões de euros, foi a Rica Granja, empresa de produção avícola de Proença-a-Nova que ocupava a 49ª posição. A fechar o ranking das 50 maiores empresas do distrito de Castelo Branco está a empresa Diamantino Jorge & Filho, da Sertã, com uma faturação de 6,7 milhões de euros, que cresceu mais 52,7 por cento em relação a 2014.