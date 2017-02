Secção: 50 Maiores Empresas

Águas de Lisboa e Vale do Tejo destronam Coficab

A extinta Águas do Tejo e Vale do Côa – substituída no início deste ano pela Águas do Vale do Tejo – destronou a Coficab da liderança do ranking das 50 maiores empresas do distrito da Guarda em 2015.

Criada em 2015, a mega concessão de água e saneamento, que servia uma população de 3,7 milhões de pessoas, teve vida curta e acabou por ser extinta no final do ano passado. Mesmo assim, durante a sua existência teve uma faturação de 241,8 milhões de euros e empregava 435 funcionários. Já a Coficab (443 trabalhadores) faturou 219,4 milhões de euros, mas 19,4 por cento do que em 2014. A diferença entre as duas primeiras classificadas do ranking do distrito da Guarda é que o fabricante de fio e cabos para o setor automóvel sediado em Vale de Estrela exporta 95 por cento da sua produção, tendo vendido para o exterior um total de 208,6 milhões de euros.

A maior empregadora do distrito, com 1.689 funcionários, continua a ser a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, que ocupa a terceira posição desta lista com uma faturação da ordem dos 85,3 milhões de euros e contas sem grandes variações. De fora do pódio ficou a Empresa Senense de Tabacos, que faturou 80 milhões de euros em 2015, mais 5,02 por cento que no ano anterior, enquanto a Dura Automotive fechou o “top 5” com uma faturação de 56,5 milhões de euros, menos 3,53 por cento comparativamente a 2014.

Destaque também para o crescimento de 185 por cento da faturação da Finiclasse, desempenho que fez o concessionário Mercedes e Smart para o distrito subir 18 lugares face ao ano anterior. Outra progressão assinalável foi protagonizada pela Transdev Interior, cujas vendas aumentaram 141 por cento e catapultaram a transportadora de passageiros para 13ª posição (era 24ª em 2014). Um lugar abaixo ficou a Sodecia, cuja faturação cresceu 170 por cento em 2015 para 18,3 milhões de euros. Pelo contrário, a MRG – Manuel Rodrigues Gouveia foi a empresa que registou a maior queda relativamente a 2014, baixando da 10º posição para a 27ª com uma faturação de 8,3 milhões de euros. O ranking das 50 maiores empresas do distrito da Guarda fecha com a construtora Manteivias, de Manteigas, com 41 trabalhadores, que teve uma faturação de cerca de 5 milhões de euros, fruto de um crescimento astronómico de 1.479,27 por cento das vendas.