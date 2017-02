Secção: Região

Famalicão da Serra

Construção de quartel de bombeiros já pode começar

Tempo de leitura: 2 m

A empreitada do novo quartel/ sede dos bombeiros de Famalicão da Serra (Guarda) foi consignada à empresa Biosfera na passada quarta-feira, o que significa que os trabalhos já podem começar.

A construção do edifício representa um investimento de cerca de 775 mil euros e vai ser comparticipada por fundos comunitários, tendo a candidatura sido aprovada pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR). Este apoio garante 85 por cento do valor global da obra e os restantes 15 por cento da componente nacional serão suportados pela Câmara da Guarda em 85 por cento. «Os outros 15 por cento, que equivalem a cerca de 14 mil euros, serão assegurados pela corporação, que terá ainda de pagar o equipamento do edifício, orçado em cerca de 25 mil euros», recorda António Fontes, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. De resto, já está em curso uma campanha de angariação de fundos que começou no domingo com uma sessão de fados e vai prosseguir com ações de rua. Os interessados podem ainda contribuir com donativos através do IBAN PT50 0045 4041 4028 0235 9036 2.

O novo quartel vai ocupar 1.700 metros quadrados e, segundo o dirigente, representará «um novo ciclo» para a corporação que ocupa um edifício cedido pela paróquia e «não tem condições de trabalho nem de operacionalidade». A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Famalicão da Serra foi criada a 3 de julho de 2007, sucedendo à Secção Destacada dos Bombeiros Voluntários de Gonçalo, que também ocupava as atuais instalações. O projeto tinha sido candidatado a apoios comunitários há quatro anos, mas a candidatura não foi aceite.