Festeje o Dia de S. Valentim na região

Está a aproximar-se o Dia dos Namorados e O INTERIOR sugere alguns restaurantes da região para passar a noite de terça-feira com a sua cara-metade.

Sugestões para o Dia dos Namorados na Guarda, Covilhã, Serra da Estrela ou Casteleiro (Sabugal)

Restaurante Videira, Guarda

O Restaurante Videira, localizado na Avenida Cidade de Bejar, conta já com oito anos de existência, sendo que durante estes anos tem vindo a consolidar a sua experiência no mercado, proporcionando aos seus clientes os melhores sabores da região e do país. No dia de S. Valentim, é claro que o Videira não se ia esquecer de si, tendo preparado uma noite repleta de boa comida. A ementa conta com um folhado de marisco com misto de salada, um aveludado de cenoura aromatizado com laranja e gengibre e trouxinha de ovos com gelado e molho maracujá. Mas não se fica por aqui, o Restaurante Videira tem para si uma seleção de bebidas da casa (vinho tinto, branco, rosé e frisante) e ainda café e bombom. Tudo isto fica a 17,50 euros por pessoa e as reservas devem ser feitas através dos seguintes números telefónicos: 271 080 040 | 962 502 053.

Quinta de São Tiago, Covilhã

Situada na Estrada Municipal 513, Dominguiso, a Quinta de São Tiago não podia deixar de o presentear com uma noite romântica para dois. A ementa é constituída por uma entrada afrodisíaca, sopa de creme de cogumelos, lombinhos enamorados com queijo e bacon ou bacalhau gratinado com camarão e, para terminar, penacotta com frutos vermelhos. As reservas devem ser feitas através do número 275 950 160 / 924 325 465 ou através do site oficial. A noite de S. Valentim tem um custo associado de 15 euros por pessoa.

Hotel dos Carqueijais, Serra da Estrela

A Serra da Estrela convida-o a oferecer uma noite especial ao seu amor, num ambiente de romantismo e magia. No Hotel dos Carqueijais, tem à sua disposição uma noite com pequeno-almoço para dois, com Welcome drink, visita ao Museu do Pão e ao Centro de Interpretação da Torre e jantar no Restaurante Cova da Beira, com bebidas incluídas e animação musical, por 119 euros.

Casa da Esquila – Casteleiro, Sabugal

A Casa da Esquila, situada na Rua da Estrada, no Casteleiro, também preparou para si uma noite muito romântica e especial, repleta de surpresas. A noite de S. Valentim começa com um flute de amor, seguido de sete pecados (entradas afrodisíacas). Para continuar a saborear os produtos da região segue-se uma almofada de lagosta, rosa de camarão em cama de azeitona e moruje; lombinho de reco num romance violeta; gelado de champanhe com cobertura de chocolate branco e sopa de morangos com lima. Mas se pensa que a Casa da Esquila se fica por aqui está muito enganado. A noite prossegue com um “choco explosion” a dois e termina com café e amor aos pedaços. Tudo isto fica a 26 euros por pessoa, com bebidas incluídas, e as reservas devem ser feitas através do 271 381 070.

Restaurante Aquáriu’s, Guarda

Localizado na Avenida Salamanca, na Guarda, o Restaurante Aquáriu’s preparou um programa com comida e música à mistura. A noite inicia às 19 horas com uma “Wine Gallery”, prosseguindo com um jantar que começa com um aveludado de cenoura, caril e zeste de laranja. De seguida, temos os pratos de peixe (espiral de linguado com molho mariscado) e carne (ragú de bochecha de porco ibérico sobre cama de puré de batata doce). Para terminar, uma sobremesa de brownie de chocolate e nozes com espuma de frutos do bosque. A noite será animada por Alexandre Almeida, com um espetáculo de música ao vivo. Tudo isto por 29,50 euros por pessoa.