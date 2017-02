Secção: Atualidade

Linha do Douro poder ser uma alternativa à linha da Beira Alta na ligação a Espanha

Tempo de leitura: 2 m

Um estudo da Infraestruturas de Portugal defende que a linha do Douro pode ser uma alternativa à linha da Beira Alta para ligação a Espanha, avança a edição de hoje do Público. No documento são analisados os custos de reabrir a linha do Douro até Barca d’Alva, que se ficará pelos 43 milhões de euros, com electrificação, sendo ainda necessários cerca de 100 milhões do lado espanhol. Entre os vários argumentos apresentados, é referenciada a abertura desta ligação internacional como a melhor solução para as mercadorias do porto de Leixões chegarem a Espanha e à Europa. O facto de encurtar a viagem (de ida e volta) em menos 220 quilómetros em relação à linha da Beira Alta é um dos argumentos apresentados, bem como a vantagem de evitar fazer passar o tráfego de mercadorias de Leixões pelo sobrecarregado troço Ovar – Gaia na linha do Norte. A isto soma-se ainda o facto de o plano de investimentos ferroviários, apresentado em Fevereiro do ano passado, prever a construção de uma linha nova entre Aveiro e Mangualde que custa 677 milhões de euros. O projecto foi chumbado por Bruxelas porque a análise custo-benefício era negativa, mas o governo vai voltar a candidatá-lo a fundos comunitários.

O estudo a que o diário teve acesso refere ainda que «A reactivação da ligação internacional permite enquadrar a linha do Douro entre dois importantes pólos geradores de tráfego e dotados de infraestruturas de transporte relevantes»: o aeroporto Francisco Sá Carneiro e o terminal de passageiros de Leixões de um lado, e a estação de Alta Velocidade de Salamanca,. Entre estes pontos «surge um eixo turístico de excelência, constituído por quatro destinos classificados pela UNESCO como Património da Humanidade: Porto, Douro Vinhateiro, Gravuras Rupestres do Vale do Côa e Salamanca». Mais: o estudo da gestora de infra-estruturas abrange também o troço espanhol desde Barca d’Alva até La Fuente de San Esteban (a 57 quilómetros de Salamanca), onde passa a linha internacional de Vilar Formoso para o País Basco e França.