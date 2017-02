Secção: Atualidade

Donald Trump já reagiu à suspensão do decreto de anti-imigração

Tempo de leitura: 1 m

Um juiz federal de Seattle, Estados Unidos, ordenou na sexta-feira a suspensão temporária, a nível nacional, da proibição de entrada de pessoas de sete países de maioria muçulmana, decretada por Donald Trump. O Presidente dos Estados Unidos já reagiu, através do Twitter, e considerou que a decisão do juiz federal foi "ridícula". A ordem temporária do juiz James Robart vai manter-se válida em todo o país até ser efetuada uma revisão completa da queixa apresentada pelo procurador-geral de Washington, Bob Ferguson. O bloqueio é o primeiro golpe para o Governo de Trump e uma vitória política para os democratas, cujos procuradores-gerais nos estados de Washington e Minnesota haviam interposto. A decisão tomada na sexta-feira obrigou o Governo a comunicar às transportadoras aéreas que estas já podem aceitar de novo todos os passageiros.