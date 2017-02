Secção: Atualidade

Feira de Caça e Pesca decorre até amanhã em Vilar Formoso

Tempo de leitura: 1 m

A nona edição da Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural, em Vilar Formoso, começou na sexta-feira e só termina amanhã. Depois de uma fase de afirmação, a autarquia acredita que o certame «já atingiu uma projeção transfronteiriça, com um público fidelizado». Os três dias de feira são especialmente dedicados à pesca e à caça, com exposições de animais de caça maior e menor, de aves e mamíferos, falcoaria e cetraria, cachorros coelheiros, mas no Pavilhão Multiusos de Vilar Formoso há ainda espaço para acolher uma mostra de maquinaria agrícola e exposições de agropecuária, canina e tasquinhas, com um extenso cardápio. Hoje a feira contará também com a atuação do grupo "Amor Eletro" (22h30). Amanhã, de modo a juntar Espanha e Portugal, realiza-se um Encontro de Ranchos Ibéricos, por volta das 15h30. A organização não deixou de pensar também nos mais pequenos e preparou oficinas de educação ambiental, bem como da "Caça ao Gambozino". Este ano, a feira conta com cerca de 80 expositores e a organização espera que o número de 15 mil pessoas, que em 2016 passou pelo certame, seja ultrapassado.