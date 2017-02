Secção: Atualidade

Atestar o depósito vai ficar mais caro no arranque da próxima semana

Depois de não terem sofrido qualquer alteração na última semana, a subida das cotações do petróleo nos mercados internacionais vai fazer com que também o preço da gasolina e do gasóleo registe um aumento, ainda que ligeiro. Num período em que o barril de Brent passou dos 55,50 para bem perto dos 57 dólares, o preço médio semanal da gasolina agravou-se em 1,55 por cento. Já o do gasóleo sofreu um aumento de 1,3 por cento, de acordo com os dados avançados pelo ECO. Atualmente, o litro da gasolina simples, de 95 octanas, está a ser vendido a um preço médio de 1,49 euros, podendo chegar com este novo aumento aos 1,50 euros. O gasóleo, por seu lado, está a 1,26 euros e pode vir a chegar aos 1,27 euros.