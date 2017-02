Secção: Atualidade

General Pina Monteiro reconduzido como Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas

Tempo de leitura: 1 m

O Conselho de Ministros decidiu hoje prorrogar o mandato do general Artur Neves Pina Monteiro no cargo de Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).

Natural de Vila Fernando (Guarda), o oficial tinha sido nomeado em janeiro de 2014 e era então Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME). A deliberação do Governo, tomada em acordo com Conselho de Chefes de Estado Maior, terá agora de ser aprovada pelo Presidente da República.

Pina Monteiro tem 65 anos, graduou-se no curso de Infantaria na Academia Militar e foi comandante operacional do Exército até 2009, tendo iniciado funções no final desse ano como representante militar na sede da Aliança Atlântica, em Bruxelas. Foi ainda chefe de gabinete do general Valença Pinto, quando este desempenhou o cargo de CEME, e professor de Estratégia.